Хавбека «Аякса» эвакуировали с поля на вертолёте во время товарищеской игры

Полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури рухнул на поле без сознания во время товарищеского матча с «Вердером».
На поле приземлился вертолёт, на котором 20-летнего футболиста эвакуировали в лечебное учреждение. Присутствовавших на игре болельщиков попросили покинуть стадион. По последним данным, у Нури случилась сердечная аритмия. Его состояние стабильно.
Абдельхак Нури является воспитанником «Аякса», за который он дебютировал на профессиональном уровне в 2015 году.
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