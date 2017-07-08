Мутко: хочется, чтобы в новом сезоне «Спартак» не разочаровал своих болельщиков

Глава РФС Виталий Мутко на церемонии награждения «Спартака» золотыми медалями за победу в РФПЛ пожелал красно-белым удачи в новом сезоне.
«Дорогие друзья, прежде всего хотел бы от всей души от имени Российского футбольного союза поздравить команду, тренеров, всех работников клуба, акционеров и многомиллионную армию болельщиков «Спартака» с долгожданной и заслуженной победой.
«Спартак» долго шёл к этой победе. Абсолютно убеждён, что «Спартак» победил только потому, что все вы были вместе. Футболисты, тренеры, болельщики весь сезон были одной командой, и поэтому «Спартак» — чемпион.
Хочу от всей души пожелать «Спартаку» удачи в новом сезоне. Это будет необычный сезон, последний перед чемпионатом мира. Хочется, чтобы этот сезон был выдающимся, чтобы в нём блистали наши команды, а «Спартак» не разочаровал тех людей, которые отдают сердце, душу и здоровье, болея за клуб.
И, конечно, я рассчитываю, что сборная России успешно выступит на чемпионате мира и в ней будут блистать футболисты, которых воспитал «Спартак». С новым сезоном и удачи!» — сказал Мутко.