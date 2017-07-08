Черчесов: как тренер сборной, желаю, чтобы «Спартак» удачно выступил в ЛЧ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на награждении «Спартака» золотыми медалями РФПЛ-2016/17 пожелал московской команде удачи в Лиге чемпионов.
«Мне кажется, тут нечего добавить. Мы только что обсуждали с главным тренером («Спартака» Массимо Каррерой. — Прим. «Чемпионата») наши совместные действия, ведь главный тренер сборной, естественно, зависим от клубных тренеров. Как они футболистов подготовят, так мы и будем играть.
Самое главное, для чего мы сегодня собрались, — это долгожданное чемпионство, на новом стадионе, с топ-командой и с топ-руководителем. Дай бог, чтобы следующий год был ещё лучше. «Спартак» давно не был в Лиге чемпионов, и я, как тренер сборной, желаю, чтобы в этом турнире клуб выступил удачно. Всё-таки общее дело", — сказал Черчесов.