Федун: сказал игрокам, что основные бонусы они получат за выход из группы ЛЧ

Владелец «Спартака» Леонид Федун на церемонии награждения команды золотыми медалями за победу в РФПЛ в минувшем сезоне сообщил, что основные бонусы игроки команды могут получить за выход из группы в Лиге чемпионов.
«Понятно, что новый сезон будет очень тяжёлым. Будет больше по крайней мере на десять игр, причём очень тяжёлых. До декабря будем играть примерно в таком же ритме, в каком играют в английской Премьер-лиге. Мы никогда этого не делали, в этом будет основная сложность. Давайте откровенно: чтобы играть достойно в Лиге чемпионов, надо иметь совсем другой уровень игроков. Но постараемся быть конкурентными. Я ребятам сказал, что основные бонусы они получат именно за выход из групповой стадии.
Кого хотелось бы получить в соперники в Лиге чемпионов? Английскую команду. Какую именно — без разницы. Каррера мечтает о «Челси», но увидим», — сказал Федун.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».