«Крылья Советов» победили «Луч-Энергию» в первом матче под руководством Тихонова

«Крылья Советов» одержали победу над «Лучом-Энергией» в матче первого тура нового сезона Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 2:0.
Голами в составе хозяев отметились Сергей Самодин и Дмитрий Ятченко, реализовавший пенальти. «Крылья» провели первый официальный матч под руководством Андрея Тихонова, который в прошлом сезоне возглавлял «Енисей».
Ещё в одной игре первого тура ФНЛ «Волгарь» на стадионе «Центральный» в Астрахани сыграл вничью с «Факелом» (0:0).
«Енисей» проиграл «Динамо СПб» в первом матче под руководством Аленичева