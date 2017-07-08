«МЮ» продлил контракт с 21-летним португальским голкипером Перейрой

«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с голкипером Жоэлом Перейрой. Новое соглашение рассчитано до июня 2021 года с опцией продления ещё на год, сообщает официальный сайт манкунианцев.
«В прошлом сезоне Жоэл показал хороший прогресс благодаря упорной работе на каждой тренировке. Верю, что если он продолжит своё развитие, то может стать лучшим португальским голкипером следующего поколения. Так держать, Жоэл», — сказал главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью.
21-летний Перейра является воспитанником швейцарского «Ксамакса», в 2012 году он перешёл в академию «МЮ». В минувшем сезоне португалец провёл один матч в АПЛ, который ему удалось отстоять на ноль.
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