Дефо – о смерти Брэдли Лоури: ты никогда не узнаешь, как сильно на меня повлиял

Бывший нападающий «Сандерленда» Джермейн Дефо прокомментировал смерть 6-летнего болельщика команды Брэдли Лоури после продолжительной борьбы с раком.
«Прощай, друг. Буду сильно по тебе скучать. Благодарен Господу, что ты появился в моей жизни. Благодарен за чудесные моменты, которые мы пережили вместе. Никогда не забуду, как ты на меня смотрел, когда мы впервые встретились. Я увидел истинную любовь в твоих милых глазах. Мне очень трудно подобрать слова о том, что ты для меня значил. То, как ты произносил моё имя, улыбался перед камерами. Я чувствовал любовь рядом с тобой. Твои мужество и смелость будут вдохновлять меня всю оставшуюся жизнь. Ты никогда не узнаешь, как сильно на меня повлиял. Ты в божьих руках и навсегда в моём сердце. Спи крепко, малыш. Мой лучший друг», — написал Дефо в своём «инстаграме».
Лоури стал известен, после того как в минувшем сезоне многие футболисты и клубы английской Премьер-лиги оказали ему моральную помощь. Брэдли подружился с Дефо и в марте этого года вышел с ним на поле перед матчем сборной Англии в отборочном турнире ЧМ-2018. В начале этой недели Дефо посетил мальчика в больнице и попрощался с ним.
Посмотреть фотографии можно в «твиттере» Джермейна Дефо.