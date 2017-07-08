Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Дефо – о смерти Брэдли Лоури: ты никогда не узнаешь, как сильно на меня повлиял

8 июля 2017, суббота. 20:39. Футбол

Бывший нападающий «Сандерленда» Джермейн Дефо прокомментировал смерть 6-летнего болельщика команды Брэдли Лоури после продолжительной борьбы с раком.

«Прощай, друг. Буду сильно по тебе скучать. Благодарен Господу, что ты появился в моей жизни. Благодарен за чудесные моменты, которые мы пережили вместе. Никогда не забуду, как ты на меня смотрел, когда мы впервые встретились. Я увидел истинную любовь в твоих милых глазах. Мне очень трудно подобрать слова о том, что ты для меня значил. То, как ты произносил моё имя, улыбался перед камерами. Я чувствовал любовь рядом с тобой. Твои мужество и смелость будут вдохновлять меня всю оставшуюся жизнь. Ты никогда не узнаешь, как сильно на меня повлиял. Ты в божьих руках и навсегда в моём сердце. Спи крепко, малыш. Мой лучший друг», — написал Дефо в своём «инстаграме».

Лоури стал известен, после того как в минувшем сезоне многие футболисты и клубы английской Премьер-лиги оказали ему моральную помощь. Брэдли подружился с Дефо и в марте этого года вышел с ним на поле перед матчем сборной Англии в отборочном турнире ЧМ-2018. В начале этой недели Дефо посетил мальчика в больнице и попрощался с ним.

Посмотреть фотографии можно в «твиттере» Джермейна Дефо.

«Он был настоящим». Чему учит история Брэдли Лоури
Главный герой английского футбола последних месяцев скончался после продолжительной борьбы с раком.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сандерленд Джермейн Дефо Фото
Новости. Футбол
8 июля 2017, суббота
21:52 Родриго Кайо будет зарабатывать в «Зените» € 2,4 млн в год
21:40 Талалаев жёстко раскритиковал судейство после матча «Оренбург» — «Тамбов»
21:29 Тихонов: «Крылья» готовились к другой игре с «Лучом», но ребята вытерпели
21:22 Гол Бухарова принёс «Ростову» победу над «Брондбю» в товарищеском матче
21:09 Конюхов продлил до 1239 минут рекордную сухую серию в ФНЛ
20:58 «Краснодар» на 90-й минуте упустил победу над пражской «Славией»
20:50 Лукаку в октябре предстанет перед судом из-за шумной вечеринки в Беверли-Хиллз
20:47 Глушаков — про медаль за победу в РФПЛ: золото — в сервант!
20:39 Дефо – о смерти Брэдли Лоури: ты никогда не узнаешь, как сильно на меня повлиял
20:39 «Ювентус» отдал 20-летнего вратаря Аудеро в аренду команде Ф. Индзаги
20:29 «Вольфсбург» объявил о переходе из «Малаги» полузащитника Камачо
20:09 «МЮ» продлил контракт с 21-летним португальским голкипером Перейрой
20:02 Каррера: «Спартаку» нужно усиление, сейчас мы оцениваем, что у нас есть
19:56 «Крылья Советов» победили «Луч-Энергию» в первом матче под руководством Тихонова
19:56 Федун: сказал игрокам, что основные бонусы они получат за выход из группы ЛЧ
19:50 Федун: Каррера зациклен на результате, таким и должен быть главный тренер
19:48 Петраков – о поражении «Томи»: тяжело выстроить игру за неделю, чудес не бывает
19:48 Федун: с чего вы взяли, что «Спартак» возьмёт Смолова?
19:39 Черчесов: как тренер сборной, желаю, чтобы «Спартак» удачно выступил в ЛЧ
19:36 Мутко: хочется, чтобы в новом сезоне «Спартак» не разочаровал своих болельщиков
19:26 «Спартак» представил форму на сезон-2017/18
19:22 Хавбека «Аякса» эвакуировали с поля на вертолёте во время товарищеской игры
19:14 Игрокам, тренерам и персоналу «Спартака» вручили золотые медали РФПЛ-2016/17
19:10 Федун: к сожалению, не смогли собрать болельщиков на церемонию награждения
19:05 Каррера: золотые медали — уже история, через неделю у «Спартака» важный матч
18:59 Мутко пообщался с футболистами «Спартака» перед церемонией награждения
18:59 «Оренбург» стартовал в ФНЛ с волевой победы над «Тамбовом»
18:52 ЦСКА в контрольном матче разгромил команду второго дивизиона Словении
18:47 Президент «Сан-Паулу»: если «Зенит» выкупит Кайо, нам останется только горевать
18:42 «Краснодар» объявил стартовый состав на контрольный матч с пражской «Славией»
18:36 Давыдов: выход на матч с «Шинником» был для игроков «Зенита-2» большим шоком
18:34 Гунько: на таком поле, как в Новосибирске, проявить свои качества было непросто
18:33 Е. Калешин: думаю, игроки «Кубани» не будут бойкотировать матчи из-за долгов
18:20 Руни прибыл на тренировочную базу «Эвертона»
18:20 Слуцкий: игры с «Бенфикой», «Нантом» и «Аяксом» помогут понять уровень «Халла»
18:10 Федун: конечно, сегодня особенный день
18:10 «Рубин» со счётом 0:4 проиграл аутсайдеру второй Бундеслиги
18:00 Ребров: «Спартаку» надо подтверждать свою победу в чемпионате России
17:54 «Химки» разгромили «Ротор-Волгоград», «Олимпиец» сыграл вничью с «Авангардом»
17:49 Сарсания: подтвердить приобретение «Зенитом» Кайо не могу, но переговоры ведутся
17:44 На Азмуна претендуют «Спартак», «Лацио» и «Бешикташ»
17:43 Источник: Маурисио ведёт переговоры о расторжении контракта с «Зенитом»
17:36 Аленичев: «Енисей» играет на багаже Тихонова? Любите вы это слово
17:34 Погба выложил видео с Лукаку после перехода бельгийца в «МЮ»
17:29 В Бразилии утверждают, что «Зенит» купил защитника «Сан-Паулу» Кайо за € 18 млн
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вам селекция "Зенита" этим летом?
Архив →
© championat.com, 2000–2017