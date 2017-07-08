«Краснодар» на 90-й минуте упустил победу над пражской «Славией»

«Краснодар» в контрольном матче на сборе в Австрии сыграл вничью со счётом 1:1 с пражской «Славией».
На 21-й минуте счёт в матче открыл 17-летний нападающий «быков» Магомед-Шапи Сулейманов. На 90-й минуте «Славия» отыгралась усилиями Симона Дели. В составе чешской команды с первых минут на поле вышел бывший хавбек «Зенита» Мигел Данни.
Второй сбор «Краснодара» в Австрии, начавшийся 28 июня, завершится завтра, 9 июля. Подопечные Игоря Шалимова закроют подготовку к сезону товарищеским матчем с московским ЦСКА.