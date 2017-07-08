Гол Бухарова принёс «Ростову» победу над «Брондбю» в товарищеском матче

«Ростов» в рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги на сборе в Австрии провёл товарищескую встречу с клубом «Брондбю», который занял второе место в турнирной таблице чемпионата Дании по итогам минувшего сезона.
Российская команда одержала победу со счётом 1:0. Единственный гол на 60-й минуте записал на свой счёт форвард «Ростова» Александр Бухаров.
Для ростовчан это уже второй товарищеский матч за сегодняшний день. Ранее команда Леонида Кучука со счётом 0:3 уступила австрийской команде «Блау-Вайс».