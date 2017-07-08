После пропущенного гола «Цзянсу Сунин» болельщик клуба перенёс сердечный приступ

Сегодня в матче 16-го тура китайской Суперлиги «Цзянсу Сунин», который возглавляет бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло, на своём поле сыграл вничью со счётом 2:2 с «Шанхай Шэньхуа».
«Цзянсу Сунин» по ходу встречи вёл со счётом 2:0, однако пропустил голы на 82-й и четвёртой компенсированной минутах, упустив возможность одержать первую победу под руководством Капелло. Один из болельщиков «Цзянсу Сунин» после второго пропущенного гола перенёс сердечный приступ, сообщает JS Suning FC News.
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Команда Капелло, ведя — 2:0, упустила победу в матче китайской Суперлиги