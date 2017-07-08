Ткачук: в Самаре на «Луч» пришло больше болельщиков, чем в Казани на ЦСКА

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Ткачук, до этого игравший за «Рубин», поделился впечатлениями от первого матча после возвращения в самарскую команду. «Крылья» дома победили «Луч-Энергию» (2:0), на игре присутствовало 6 789 зрителей.
«Первые минут 30 мы ничего не могли сделать, потому что соперник очень низко сел. Они контролировали игру, наверное, посмотрели нас. Потом мы привыкли к полю. Первый гол нам очень помог. Во 2-м тайме тренер нам подсказал один момент, и мы начали хорошо играть. Много подборов выиграли, много раз били по воротам, в одной атаке, по-моему, 7 раз били.
Соперники бились, катились, по самоотдаче вообще вопросов нет. Понятно, мастерства у нас побольше. Первая игра на своём стадионе, хотели выиграть. Много болельщиков пришло, в Казани даже меньше приходило на ЦСКА, чем в Самаре на «Луч» сейчас. Надеюсь, болельщики меня услышат: приходите на следующий матч, нам очень нужна ваша поддержка!» — цитирует Ткачука Rusfootball.