Вратарь Суарес перешёл из «Барселоны» в «Жирону» на правах свободного агента

«Жирона», которая по итогам прошлого сезона вышла в Примеру, на своём официальном сайте объявила о подписании контракта с вратарём Хосе Суаресом, который является воспитанником «Барселоны».
21-летний футболист перебрался в «Жирону» на правах свободного агента и подписал контракт на четыре года.
Суарес в предыдущие сезоны выступал в основном за вторую команду «Барселоны». За первую команду он провёл лишь два матча летом 2016 года в Международном кубке чемпионов. Также голкипер является победителем Юношеской лиги УЕФА-2013/14.
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