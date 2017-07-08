Хави Гарсия: Манчини видит меня защитником, эта позиция подходит мне по духу

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия подтвердил, что новый главный тренер питерцев Роберто Манчини видит его на позиции защитника.
«Я буду выкладываться в любом случае, даже если Мистер поставит меня нападающим. Действительно, он видит меня центрбэком, я тренируюсь вместе с защитниками. Мне эта позиция подходит по духу, в центре защиты я чувствую себя комфортно, так что никаких проблем.
Сейчас Манчини строит новую команду, которая не будет похожа на тот «Зенит», что вы видели в прошлом сезоне. Мы сейчас находимся в процессе трансформации. На этот сезон для нас главная задача — завоевать «золото» РФПЛ и добиваться высоких целей в Европе. Тем не менее наш состав уже достаточно хорош, чтобы претендовать на многое в Лиге Европы", — сказал Гарсия в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым.
Интервью с Хави Гарсией читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.