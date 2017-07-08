Перин: думаю, в первую очередь профессиональный футболист — это бизнес

Вратарь «Дженоа» Маттиа Перин сообщил, что оправился от травмы, а также прокомментировал ситуацию вокруг голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы.
«Сейчас я практически полностью залечил последствия травмы колена и готов к началу предсезонной подготовки. Я был в отпуске в Америке и читал, что со стороны „Милана“ есть какой-то интерес. Это льстит, но мой план состоял в том, чтобы остаться здесь и стать отличным вратарем для „Дженоа“. А слухи появляются каждый год. Я вратарь „Дженоа“, и могу с радостью это подтвердить.
Доннарумма? Я думаю, что в первую очередь профессиональный футболист — это бизнес. У нас есть семья, у нас есть те, кого нужно обеспечивать. Нужно уважать каждое решение, которое принимает игрок. Лично мне кажется, что Джанлуиджи изначально хотел продлить контракт с «Миланом», — цитирует Перина Football Italia.