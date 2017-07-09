Гоналон: я считаю полузащиту «Ромы» лучшей в чемпионате Италии

Полузащитник Максим Гоналон поделился впечатлениями от трансфера в «Рому» и высоко оценил среднюю линию команды. 28-летний игрок перешёл из «Лиона» и подписал с римлянами соглашение, рассчитанное до 30 июня 2021 года.
«Я очень счастлив быть здесь, „Рома“ — отличный клуб. Я уже общался с Эусебио Ди Франческо: когда тренер тебе доверяет, его доверие нужно оправдывать. Серия А очень сложна, но я постараюсь показать себя. Все знают, что у „Ювентуса“ тяжело отобрать скудетто, но „Рома“ тоже сильна, а я пришёл сюда именно за трофеями.
Я считаю полузащиту «Ромы» лучшей в чемпионате Италии. Вместе мы способны на многое", — цитирует Гоналона Football Italia.