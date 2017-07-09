Хамес хочет покинуть «Реал» в течение следующих 48 часов

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес твёрдо намерен уйти из клуба. Колумбиец хочет оформить свой переход в другую команду в течение следующих 48 часов, так как не собирается ехать в составе «сливочных» в турне по США, в которое мадридцы отправятся во вторник, 11 июля, пишет AS.
Основными претендентами на Хамеса остаются «Челси», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Несмотря на желание самого игрока, президент «Реала» Флорентино Перес не хочет, чтобы Хамес уходил, так как его присутствие является важным для «Королевского клуба» в экономическом плане.
По ходу минувшего сезона испанские СМИ неоднократно сообщали о желании Родригеса покинуть «Реал» вследствие недостаточной игровой практики. Он сыграл в 22 матчах Примеры, выйдя на поле в стартовом составе лишь в 13 из них. 25-летний хавбек стал автором 8 голов и 6 голевых передач.