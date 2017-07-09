Флоренци: прошу фанатов поддерживать «Рому», а не торопиться с выводами

Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци призвал болельщиков не спешить судить клуб по продажам нескольких игроков в летнее трансферное окно.
«Я прошу фанатов продолжать поддерживать команду, а не торопиться с выводами. В прошлом году тоже был скептицизм, но мы по итогам сезона добились хороших результатов. Давайте продолжим в том же духе. Мы постараемся отплатить вам за доверие», — цитирует Флоренци Football Italia.
С тех пор как Мончи занял должность спортивного директора клуба в апреле, «Рома» заработала € 42 млн на трансфере Мохамеда Салаха в «Ливерпуль» и € 23 млн (плюс возможные бонусы — € 4 млн) после перехода Леандро Паредеса в «Зенит». Также СМИ сообщают о скором переходе Антонио Рюдигера в «Челси».