Сын Зидана будет третьим вратарём «Реала» в сезоне-2017/18

19-летний голкипер молодежной команды «Реала» Лука Зидан станет третьим вратарём главной команды столичного клуба в предстоящем сезоне, информирует Marca.
По информации издания, наставник «сливочных» Зинедин Зидан планирует ввести сына в главную команду после того, как клуб покинет Рубен Яньес, не сыгравший в минувшем сезоне ни одного матча.
Места первого и второго вратаря останутся за Кейлором Навасом и Кико Касильей. Конкуренцию Лууке Зидану может составить также другой голкипер молодёжной команды «Реала» Алекс Кранинкс.