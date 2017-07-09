Жизни футболиста «Аякса», потерявшего сознание во время игры, ничего не угрожает

Полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури рухнул на поле без сознания во время товарищеского матча с «Вердером». Нури покинул поле на специально прибывшем вертолёте и был доставлен в больницу.
Пресс-служба амстердамского клуба сообщила, что игрок был введён в состояние искусственной комы и его жизни ничего не угрожает. Причиной потери сознания стала была сердечная аритмия.
«Он находится в реанимации, но он вне опасности», — говорится в сообщении клуба.
Абдельхак Нури является воспитанником «Аякса», за который он дебютировал на профессиональном уровне в 2015 году.