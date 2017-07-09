Нападающий «Сампдории» Мурьель станет игроком «Севильи»

Испанская «Севилья» объявила о достижении договорённости по трансферу нападающего «Сампдории» Луиса Мурьеля.
Ожидается, что после прохождения медицинского обследования 26-летний колумбиец подпишет контракт на пять лет.
Мурьель перешел в «Сампдорию» в 2015 году из «Удинезе». В минувшем сезоне он провёл 26 матчей и забил 11 мячей, отдав также пять голевых передач.
Также за свою карьеру Мурьель выступал за колумбийский «Депортиво Кали», итальянский «Лечче» и испанскую «Гранаду». На его счету 15 матчей и 1 гол за сборную Колумбии.