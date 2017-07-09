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Фанаты «Бешикташа» устроили флешмоб в «инстаграме» Диего Косты

9 июля 2017, воскресенье. 07:56. Футбол

Болельщики турецкого «Бешикташа» избрали интересный способ, чтобы привлечь внимание нападающего «Челси» Диего Косты, который этим летом может покинуть лондонский клуб.

Бразилец опубликовал фотографию с хавбеком «Сан-Паулу» Петросом Араужо, а турецкие фанаты оставили под ней более 2,8 млн комментариев с просьбой перейти в «Бешикташ».

Фотография собрала рекордное количество комментариев, обойдя пост американской певицы Селены Гомес, опубликованный в 2016 году, причём шуточные сообщения с требованием перейти в «Бешикташ» теперь наводнили и её аккаунт.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» бразильского футболиста и американской певицы.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Бешикташ Челси Диего Коста Фото
Новости. Футбол
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