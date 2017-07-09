«Тигрес» поборется с ЦСКА и «Бокой Хуниорс» за хавбека «Интера» Меделя

Список претендентов на чилийского полузащитника «Интера» Гари Меделя пополнил мексиканский клуб «Тигрес», сообщает Calciomercato.com.
Ранее сообщалось об интересе к 29-летнему футболисту со стороны ЦСКА и «Боки Хуниорс», однако сам футболист не настроен на переезд в Россию, а аргентинский клуб не готов платить чилийцу зарплату в € 2 млн, которую тот сейчас получает в «Интере».
«Тигрес» готов удовлетворить финансовые аппетиты Меделя и уже приступил к переговорам с футболистом. Руководство «Интера» твёрдо намерено расстаться с игроком.
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