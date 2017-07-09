«Краснодар» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 13:00

Сегодня, 9 июля, в Австрии на стадионе «Рорбах» состоится товарищеский матч между командами ЦСКА и «Краснодар». Встреча начнётся в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча «Краснодар» — ЦСКА.
Ранее команды встречались друг с другом 14 раз. Пять раз победу праздновали футболисты ЦСКА, пять матчей завершились вничью, и четыре раза сильнее оказывались игроки «Краснодара». Последняя встреча между ними состоялась в апреле 2017 года и завершилась результативной ничьей 1:1