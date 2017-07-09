Суарес прилетел на празднование свадьбы Месси вместе с женой и детьми

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выложил в «Инстаграме» фотографию с семьей товарища по команде и близкого друга Луиса Суареса во время медового месяца после свадьбы аргентинца с Антонеллой Рокуццо.
Суарес накануне вылетел вместе со своей женой и двумя детьми, чтобы присоединиться к Месси на празднике.
«Неожиданный визит» — написал Месси в «Инстаграме».
На свадьбу было приглашено около 250 гостей, в числе которых родственники, друзья детства Месси, его одноклубники — Неймар, Луис Суарес и Херард Пике вместе со своей женой Шакирой, а также Карлес Пуйоль, Гонсало Игуаин и Серхио Агуэро.
Свадьба Месси и Антонеллы Рокуццо. Как это было
Лео Месси и Антонелла Рокуццо сыграли свадьбу года. Всё, что нужно знать о том, как прошла церемония.