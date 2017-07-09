Экс-форвард «Анжи» Будковский продолжит карьеру в Бельгии

Нападающий «Шахтера» Филипп Будковский подтвердил, что должен продолжить карьеру в чемпионате Бельгии.
«Сейчас всё решается. Сегодня-завтра планирую уехать в Бельгию. Там будет аренда, но, думаю, что с опцией выкупа. Оптимистично настроен, хочется показать себя. Общался с Русланом Малиновским — он сказал, что там хороший футбол, много людей ходит, интересно очень. Поэтому хочется поехать, посмотреть и почувствовать уровень европейского футбола», — сказал Будковский в эфире телеканала «Футбол 1».
Будковский последний сезон провёл на правах аренды в «Анжи». За махачкалинский клуб он сыграл в 29 матчах и забил четыре гола.