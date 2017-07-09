Шишкин: переход в «Краснодар» для меня — шаг вперёд

Защитник Роман Шишкин прокомментировал свой переход из «Локомотива» в «Краснодар».
«Переход в „Краснодар“ для меня — шаг вперёд, новый вызов в карьере. Уверен, что большие победы с „Краснодаром“ впереди. Работаем!» — написал Шишкин в своём «инстаграме».
Прошлый сезон Шишкин начинал в «Локомотиве», а в январе этого года перебрался на правах аренды в «Краснодар» и провёл за «быков» шесть матчей в российской Премьер-Лиге. Помимо «Локомотива» и «Краснодара», он ранее выступал за «Спартак» и «Крылья Советов».
Шишкин: всегда был честен по отношению к болельщикам и партнёрам в «Локомотиве»