Нето: конкуренция меня не пугает — в «Ювентусе» моим напарником был Буффон

Новичок «Валенсии» Нето поделился впечатлениями от перехода из «Ювентуса». Контракт бразильца с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года, сумма отступных составит € 80 млн.
«Валенсия» очень хотела заполучить меня. Когда я узнал об интересе этого клуба, то отставил в стороне другие варианты. Это большой клуб с богатой историей, и мне кажется, что в ближайшее время эта история пополнится новыми успехами.
Хочу сделать всё возможное, чтобы «Валенсия» оказалась там, где и должна быть. Конкуренция меня не пугает — в «Ювентусе» моим напарником был Джанлуиджи Буффон", — цитирует Нето Football Italia.
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