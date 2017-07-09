«Милан» предлагает дортмундской «Боруссии» за Обамейянга € 60 млн

«Милан» продолжает вести переговоры с дортмундской «Боруссией» о трансфере форварда Пьера-Эмерика Обамейянга. Россонери предложили немцам за габонского футболиста € 60 млн, информирует Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Сообщается, что «Боруссия» хочет выручить за свою главную звезду не менее € 70 млн. Ранее появилась информация, согласно которой «Милан» готов сделать Обамейянга самым высокооплачиваемым игроком серии А.
В минувшем сезоне Обамейянг стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии, забив 31 гол (два — с пенальти) в 32 матчах (в 31 — выход с первых минут) Бундеслиги.