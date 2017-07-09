Конюхов: капитанскую повязку дали поносить, в «Крыльях» есть люди подостойнее

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Конюхов поделился впечатлениями от первого матча сезона. «Крылья» дома победили «Луч-Энергию» (2:0), на игре присутствовало 6 789 зрителей.
«Конечно, первый матч волнителен, хотели проверить свои силы после сборов и добиться победы, потому и волнение было. В первом тайме прогревали свой двигатель. Завелись – и выиграли. Я очень рад, что несмотря на понижение в классе, болельщики приходят. Нам намного приятнее играть, когда они приходят, большое им спасибо.
Нет, меня не выбрали капитаном, просто повязку дали поносить. Это решение тренера, хотя я думаю, что у нас есть люди более достойные, которые больше играют за «Крылья», являются более явными лидерами. А то, что мне в этой игре дали капитанскую повязку, – это большая честь. Я носил её с гордостью, по крайней мере, сегодня», — цитирует Конюхова Rusfootball.