Сарри: если бы я позволил критике влиять на себя, то уже давно бы не тренировал

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри рассказал о своём отношении к критике.
«Если бы я позволил критике влиять на себя, то уже давно бы сдался и закончил работать тренером. Вместо этого у меня хватало сил, чтобы встать на ноги каждый раз, когда я получал пощёчину. Правда, если бы 10 лет назад кто-то сказал мне, что я буду играть в Лиге чемпионов, я бы улыбнулся. И всё же я здесь.
Приятно получать комплименты, но их нужно оправдывать на поле. Честно говоря, выигрывать гораздо приятнее, чем получать комплименты. Если критика исходит от кого-то компетентного, который понимает мою работу, тогда я подумаю об этом. А вот критику от тех, кто не живёт в моем мире, я считаю водой и не принимаю близко к сердцу", — цитирует Сарри Corriere della Sera.