«Хоффенхайм» объявил о продлении контракта с Сандро Вагнером до 2020 года

«Хоффенхайм» объявил о продлении контракта с нападающим Сандро Вагнером. Игрок сборной Германии подписал соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2020 года, информирует официальный сайт немецкого клуба.
Предыдущий контракт Вагнера с «Хоффенхаймом» истекал в 2019 году. В минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги форвард провел 31 матч (30 — с первых минут), в которых забил 11 голов (все — с игры) и отдал две результативные передачи.
Фото доступно на официальной странице ФК «Хоффенхайм» в социальной сети «Твиттер».