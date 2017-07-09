Мертенс: буду честен — сам удивился, когда Сарри поставил меня в центр нападения

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс признался, что не ожидал от себя столь высокой эффективности на позиции центрального нападающего. Мертенс забил 28 голов в минувшем розыгрыше серии А.
«Буду честен, даже я был удивлён, когда Маурицио Сарри поставил меня в центр нападения. Думаю, любой, кто играет центральным нападающим в „Наполи“, должен забивать много голов, потому что стиль футбола Сарри связан с атакой и ведёт к высокой результативности.
Травма основного центрфорварда Аркадиуша Милика изменила мой карьерный путь, я не отрицаю этого. Иногда неудача товарища по команде может изменить положение его партнёра. В моём случае так и произошло.
Сарри решил попробовать меня в центре атаки. Сомневаюсь, что он думал, что я могу быть настолько эффективным на этой позиции. Сарри сделал так много для меня, и я не уверен, что смогу заиграть на позиции „девятки“ у другого тренера», — цитирует Мертенса Gazzetta dello Sport.