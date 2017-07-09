Лукаку: я благодарен Моуринью за второй шанс

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от предстоящего перехода в «Манчестер Юнайтед» и признался, что будет рад снова играть под руководством Жозе Моуринью, с которым пересекался в «Челси».
«Я с 10 лет хотел играть под руководством Моуринью. Поэтому получить шанс опять поработать вместе с ним — это очень здорово. Мы уже общались с Жозе, он рассказал о клубе и объяснил, чего от меня хочет.
Знаете, мы были вместе в разных обстоятельствах. Очевидно, в первый раз, когда я встретил его, я был молодым ребёнком, но очень хотел играть. Он понял это и отпустил меня из «Челси», чтобы я мог получать практику. Сейчас мне 24. Я взрослый человек, Жозе видит, что я возмужал. Поэтому я благодарен Моуринью за второй шанс", — цитирует Лукаку ESPN.