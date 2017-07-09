Кркич: любовь фанатов «Стока» очень важна для меня, ведь я иностранец

Нападающий «Сток Сити» Боян Кркич, защищавший на правах аренды цвета «Майнца» во второй половине минувшего сезона, прокомментировал своё возвращение в расположение британского клуба.
«Мне очень нравятся болельщики „Сток Сити“. Мне было тяжело покидать „Сток Сити“ в феврале, я не ожидал, что подобное случится. Но это футбол. Каждый день неделю за неделей я получал сообщения со словами поддержки от болельщиков „Стока“.
Эта любовь очень важна для меня, потому что я не отсюда, я иностранец и фактически никого не знал при переходе в «Сток». «Гончары» — настоящий семейный клуб, семейная команда, и это важно для меня. Приятно, когда куда-то уезжаешь, а люди всё равно думают о тебе", — цитирует Кркича сайт «Стока».