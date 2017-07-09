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М. Алонсо: одним из самых сложных соперников для «Челси» стал «Вест Бромвич»

9 июля 2017, воскресенье. 13:09. Футбол

Защитник «Челси» Маркос Алонсо ответил на вопрос о лучшей игре команды в минувшем сезоне и самом сложном сопернике лондонцев.

«Лучшая игра команды — это, наверное, дома с «Эвертоном». Это было одно из лучших наших выступлений, сразу после того, как мы сменили схему, и вот тогда всё сработало.

Самый сложный противник? Должен сказать, что оба матча с «Вест Бромвич Альбион» были достаточно сложными. Они хорошо оборонялись в обоих матчах, но мы могли победить, забивая в последние 10–15 минут», — цитирует Алонсо сайт «Челси».

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Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
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Теги
Вест Бромвич ФК Эвертон Челси Маркос Алонсо
Новости. Футбол
9 июля 2017, воскресенье
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