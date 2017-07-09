После матча чемпионата Бразилии фаната убили выстрелом в горло

В Бразилии после матча 12-го тура Серии А «Васко да Гама» — «Фламенго» (0:1) был застрелен фанат одной из команд, ещё три болельщика получили ранения, пишет Euronews.
Сразу по окончании дерби между фанатами на трибунах начались массовые беспорядки и драки, вследствие чего полиции пришлось применять слезоточивый газ. Потасовки продолжились за пределами стадиона, и один из фанатов был убит выстрелом в горло. Три болельщика, которые получили пулевые ранения, были доставлены в больницу, но вскоре покинули медицинское учреждение, и полиции не удалось связаться с ними.
Видео беспорядков на трибунах можно посмотреть в «Твиттере».