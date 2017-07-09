Каррера с женой, новая форма и другие фото с награждения «Спартака» медалями

8 июля в Москве в концертном зале «Мир» состоялась торжественная церемония награждения «Спартака» золотыми медалями за победу в чемпионате России – 2016/17. В мероприятии приняли участие президент РФС Виталий Мутко, глава Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин и главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Кроме того, красно-белые представили новую форму на сезон-2017/18. В новой экипировке на сцене появились Георгий Джикия, Лукас Фернандо и Джано Ананидзе.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих читателей фотографии с церемонии награждения «Спартака».