Лукаку: я не Ибрагимович, поэтому собираюсь придерживаться в «МЮ» своего стиля

Нападающий Ромелу Лукаку, который в следующем сезоне будет выступать за «Манчестер Юнайтед», заявил, что не собирается быть копией шведского форварда Златана Ибрагимовича, который стал лучшим бомбардиром и лидером атаки «красных дьяволов» в прошлом сезоне.
«Златан проделал в „МЮ“ отличную работу. Он был главной звездой команды, и я учусь и равняюсь на него, поскольку у нас один и тот же агент. Он часто давал мне советы, и это помогало мне прогрессировать. Но я Ромелу Лукаку, а не Златан Ибрагимович, поэтому собираюсь придерживаться в атаке своего стиля игры», — сказал Лукаку в интервью ESPN FC.
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