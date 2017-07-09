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Смолов получил травму и может пропустить три недели

9 июля 2017, воскресенье. 15:01. Футбол

Форвард «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов получил травму задней поверхности бедра в контрольной игре с ЦСКА (1:1). Предположительно, срок восстановления лучшего футболиста России сезона-2016/17 — три недели. Эту информацию подтвердил «Чемпионату» представитель футболиста Кахор Муминов.

«Смолов в последнее время чувствовал дискомфорт в области задней поверхности бедра, просил сделать МРТ, однако медицинский штаб „Краснодара“ не удовлетворил просьбу игрока, сославшись на невозможность организации обследования в Австрии. Ожидается, что Смолов пройдёт углублённое обследование в Москве либо в Мюнхене», — заявил Муминов.

Муминов: в «Краснодаре» знают о желании Смолова
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
9 июля 2017, воскресенье
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