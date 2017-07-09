Смолов получил травму и может пропустить три недели

Форвард «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов получил травму задней поверхности бедра в контрольной игре с ЦСКА (1:1). Предположительно, срок восстановления лучшего футболиста России сезона-2016/17 — три недели. Эту информацию подтвердил «Чемпионату» представитель футболиста Кахор Муминов.
«Смолов в последнее время чувствовал дискомфорт в области задней поверхности бедра, просил сделать МРТ, однако медицинский штаб „Краснодара“ не удовлетворил просьбу игрока, сославшись на невозможность организации обследования в Австрии. Ожидается, что Смолов пройдёт углублённое обследование в Москве либо в Мюнхене», — заявил Муминов.