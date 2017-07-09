«Эвертон» объявил о переходе Руни из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Уэйн Руни перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон», сообщается на официальном сайте ливерпульского клуба. 31-летний англичанин подписал с «ирисками» контракт на два года, финансовые детали сделки не разглашаются.
«Я увидел в Уэйне большие амбиции и победный менталитет. Он знает, как выигрывать титулы, и я очень рад, что он решил вернуться домой. Он любит «Эвертон» и очень хотел вернуться. Уэйну всего 31, так что у меня нет никаких сомнений в его способностях», — сказал главный тренер «Эвертона» Рональд Куман.
Руни начинал карьеру в «Эвертоне» и в стан «МЮ» перебрался в 2004 году. За 13 лет в составе «красных дьяволов» Уэйн стал лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола), пять раз выиграл АПЛ, по одному разу — Лигу чемпионов, Кубок Англии, Лигу Европы и клубный чемпионат мира, трижды — Кубок лиги и четырежды — Суперкубок Англии.