Аке: из Терри получится хороший тренер, он писал конспекты во время тренировок

Защитник «Борнмута» Натан Аке считает, что его бывший партнёр по команде Джон Терри сможет стать хорошим тренером. Голландец и англичанин вместе выступали за «Челси».
«В „Челси“ мне помогали многие люди, и из них я бы выделил Джона Терри и Паулу Феррейру. Думаю, из Терри получится хороший тренер. Прямо во время занятий он писал конспекты, записывал, как мы тренируемся. Он любит взаимодействовать с людьми и помогать молодым игрокам. Он всегда разговаривал с нами», — цитирует Аке интернет-издание Mirror.
В начале июля 36-летний Терри стал игроком «Астон Виллы».