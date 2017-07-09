Руни: завоевание трофеев с «Эвертоном» станет для меня вершиной

Нападающий Уэйн Руни, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон», поделился эмоциями от возвращения в родную команду.
«Завоевание трофеев с „Эвертоном“ станет для меня вершиной. Я чувствую, что клуб двигается в правильном направлении и приобретает игроков правильного калибра. Хочу стать частью успешной команды.
Здорово вернуться в родной клуб. Не могу дождаться встречи с новыми партнёрами и возвращения на поле. Я в восторге. «Эвертон» должен выигрывать трофеи, и мы делаем шаги в этом направлении.
Как я и говорил в последние годы, если покину «Манчестер Юнайтед», то останется только вариант с «Эвертоном». В Англии я не буду играть за любую другую команду. Как только я понял, что «Эвертон» заинтересован во мне, то сказал своему агенту: «Иди и поговори с ними, я хочу вернуться сюда».
Рональд Куман оказал большое влияние на моё возвращение в клуб. Когда стало ясно, что я покину «МЮ», Рональд пару раз разговаривал со мной и говорил, насколько сильно он хочет видеть меня в «Эвертоне». Были и другие варианты, но когда появился «Эвертон», все они отпали», — сказал Руни в интервью пресс-службе «ирисок».