Давыдов: когда Каррера тебя хвалит, хочется ещё больше работать

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов поделился мнением о чемпионстве красно-белых в прошлом сезоне РФПЛ, а также рассказал, какая черта главного тренера Массимо Карреры помогла привести команду к золотым медалям.
«В нём очень много особенного, но это трудно передать словами. Когда он тебя хвалит, хочется ещё больше работать, и то же самое происходит после критики. Мотивация запредельная. Практически в каждой игре я видел то, чего не видел никогда в предыдущих сезонах. У нас замечательная команда, ребята настоящие бойцы. Все игроки показывали класс, бились за болельщиков. Со скамейки иногда переживал даже больше, чем когда сам выходил на поле. Никогда такого не было, чтобы за каждый момент все запасные так переживали. И радовались, и разочаровывались тоже все вместе», — сказал Давыдов.
Накануне Давыдов участвовал в презентации новой формы «Спартака». Корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов поинтересовался у 22-летнего футболиста, почувствовал ли он в связи с этим доверие к себе.
«Возможно. Мне сказали: «Сегодня будешь участвовать в презентации формы с партнёрами по команде — Фернандо и Джикией». Попросили – я сделал», — ответил Давыдов.
Видеоинтервью с Денисом Давыдовым можно посмотреть на «Чемпионате».