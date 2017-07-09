Давыдов: с кем хочу сыграть в ЛЧ? Мне всё равно, кого «Спартак» будет обыгрывать

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов поделился мнением о том, с каким соперником хотел бы встретиться в Лиге чемпионов.
«С кем бы я хотел сыграть? Конечно, хочется сыграть против сильной команды. А так, пусть, к примеру, попадётся БАТЭ. Почему бы нет? Мне всё равно, кого «Спартак» будет обыгрывать», — сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
«Спартак» начнёт выступление в Лиге чемпионов с группового этапа, а при жеребьёвке клуб будет находиться в первой корзине. По новому регламенту турнира чемпионы стран, которые занимают в таблице коэффициентов УЕФА места с первого по седьмое, автоматически попадают в первую корзину. Россия по итогам прошлого сезона, который и определил представительство стран в розыгрыше-2017/18, пришла на финиш седьмой. Таким образом, «Спартак», несмотря на низкий рейтинг, будет в первой корзине.
Видеоинтервью с Денисом Давыдовым можно посмотреть на «Чемпионате».