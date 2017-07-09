«Уфа» в контрольном матче обыграла немецкую «Арминию»

«Уфа» в заключительном контрольном матче на сборе в Австрии встречалась с немецкой «Арминией».
Подопечные Сергея Семака одержали победу с минимальным счётом. Единственный гол на 12-й минуте забил Иван Пауревич.
«Арминия» выступает во второй немецкой Бундеслиге и в прошлом сезоне финишировала на 15-й строчке в таблице.
«Уфа» возвращается в столицу Башкортостана, где будет готовиться к матчу 1-го тура РФПЛ сезона-2017/18 с «Тосно». Встреча состоится 15 июля в Санкт-Петербурге.
Контрольный матч
«Арминия» (Билефельд, Германия) — «Уфа» (Уфа, Россия) — 0:1 (0:1)
Голы: Пауревич, 12 (0:1).
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