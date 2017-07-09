Смолов подтвердил информацию, что медицинский штаб отказался организовывать МРТ

Как уже сообщал «Чемпионат», форвард «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов получил травму задней поверхности бедра в контрольном матче с ЦСКА. Предположительно срок восстановления лучшего футболиста России сезона-2016/17 — три недели.
Представитель Смолова Кахор Муминов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» заявил, что медицинский штаб «Краснодара» не удовлетворил просьбу игрока, сославшись на невозможность организации обследования в Австрии. Ожидается, что Смолов пройдёт углублённое обследование в Москве либо Мюнхене. Сам Смолов ретвитнул ссылку на эту новость, сопроводив это грустным эмодзи.
Смолов получил травму и может пропустить три недели