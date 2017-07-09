«Рома» опубликовала сумму трансфера Рюдигера в «Челси»

«Рома» на своём официальном сайте опубликовала финансовые детали трансфера защитника Антонио Рюдигера в «Челси».
24-летний футболист сборной Германии обошёлся лондонскому клубу в € 35 млн. Кроме того, предусмотрены бонусы на сумму € 4 млн.
«Челси» в воскресенье объявил о переходе Рюдигера, с которым подписан контракт сроком на пять лет.
В «Рому» защитник перешёл из «Штутгарта» летом 2015 года на правах аренды, а спустя год римский клуб выкупил его трансфер.
В составе римской команды Рюдигер провёл 72 матча и забил два мяча. В активе новичка синих 17 матчей за сборную Германии и победа на Кубке конфедераций — 2017.