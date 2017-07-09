Эменало: Рюдигер несомненно усилит оборону «Челси»

Технический директор «Челси» Майкл Эменало прокомментировал переход в лондонский клуб из «Челси» 24-летнего защитника сборной Германии Антонио Рюдигера.
«Мы очень рады, что смогли приобрести игрока, который уже доказал свой уровень и продемонстрировал свой класс, и он несомненно усилит нашу оборону.
Антонио ещё молод, но у него есть опыт выступлений за клуб на высшем уровне и за сборную своей страны; он также обладает всеми качествами, необходимыми для достижения успеха в АПЛ.
Мы уже какое-то время следили за ним и уверены, что он отлично впишется в состав", — приводит слова Эменало официальный сайт «Челси».