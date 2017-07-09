Селюк: Головину надо получать практику в ЦСКА, чтобы не стать вторым Зинченко

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что полузащитнику ЦСКА Александру Головину стоит продолжить выступать за «армейцев» и регулярно получать игровую практику, чтобы не последовать примеру украинского хавбека «Манчестер Сити» Александра Зинченко.
В связи со слухами о возможном переходе Головина в клуб из чемпионата Англии у Селюка в «Твиттере» поинтересовались о том, насколько далёк уровень российского футболиста от уровня английской Премьер-лиги. На это Селюк ответил следующим образом: «Головин — хороший футболист. Ему надо играть в ЦСКА, где есть практика, чтобы не стать вторым Зинченко, блуждающим по арендам».
Зинченко перешёл из «Уфы» в «Манчестер Сити» летом 2016 года. Английский клуб в то же лето отправил хавбека в аренду в «ПСВ Эйндховен». В мае Зинченко говорил, что несчастлив в голландском клубе в связи с отсутствием регулярной игровой практики.