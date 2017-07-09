Ширер — Лукаку: кто откажет самому большому клубу в мире? Я. Отказал «Барселоне»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер прокомментировал слова бельгийского нападающего Ромелу Лукаку после перехода из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед».
Ширер в своём «твиттере» прокомментировал слова Лукаку «Кто откажет самому большому клубу в мире?» следующим образом: «Я. Отказал «Барселоне»!».
Ширер в начале клубной карьеры выступал за «Саутгемптон» (1988-1992) и «Блэкберн Роверс» (1992-1996), но большую часть времени провёл в «Ньюкасл Юнайтед» (1996-2006).
Лукаку начал профессиональную карьеру в «Андерлехте», после чего играл в «Челси», «Вест Бромвиче» и «Эвертоне».
Лукаку: я не Ибрагимович, поэтому собираюсь придерживаться в «МЮ» своего стиля